Vans & Opening Ceremony lassen deine Lieblingsschuhe glitzern

„Wir sind in Kalifornien aufgewachsen und schon immer große Vans-Fans“, so Opening-Ceremony-Co-Founder Humberto Leon bei GQ Style zur Kooperation. Die drei neuen Paare schaffen es, den Look des Klassikers erst zu reduzieren und ihn mit dem All-Over-Glitzerlook schließlich doch unübersehbar neu zu interpretieren. Instagram-tauglich sind sie obendrauf, was den Verkaufszahlen bestimmt zugute kommt.