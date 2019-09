Freunde der gepflegten Sci-Fi-Unterhaltung, wie wäre es, wenn wir kurz in die Zeitmaschine hüpfen, den Sommer einfach überspringen und am 31. Oktober 2017 wieder aussteigen? Dann startet endlich die lang erwartete 2. Staffel des Netflix-Hits Stranger Things. Während des Super Bowls in der Nacht von Sonntag auf Montag präsentierte der Streamingdienst des Vertrauens schon mal einen kleinen Appetithappen. Neben einer Eggo-TV-Werbung und einem schwer atmenden Will gibt es ein Wiedersehen mit Dustin, Mike und Lucas im Ghostbusters-Outfit. Eleven wurde bisher nicht gesichtet, ausgeschlossen haben die Macher ihre Rückkehr bisher allerdings nicht. Zur Handlung machen die Duffer Brothers im Trailer dagegen trotz der überschaubaren Länge von 36 Sekunden ungewöhnlich konkrete Ansagen: The world is turning upside down – in acht Monaten und 22 Tagen.