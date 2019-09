Im neuen Barbie-Werbespot zeigen Väter ihren Töchtern, dass sie alles werden können

Die Rollenverteilung, mit der wir aufwachsen, kann unser Erwachsenenleben nachhaltig beeinflussen. Aus Labels wie Mädchen- und Jungsspielzeug möchte niemand Geringeres als Mattel jetzt Geschichte machen und das in Rosa und Blau getrennte Schubladendenken einmal gehörig aufwirbeln. Die neue Kampagne Dads Who Play Barbie traut sich, die Alltagsrealität vieler Familien endlich auf die großen Bildschirme zu bringen: Der Werbespot feierte laut Hello Giggles in den USA während einem der Halbfinalspiele der NFL am 22. Januar Premiere und zeigt stolze Papas mit ihren Töchtern beim Spielen.