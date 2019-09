Das ist der beste Tag zum Onlinedating

Einen Seelenverwandten oder eine Seelenverwandte über Tinder zu finden gilt in etwa so wahrscheinlich wie einen Sneaker zu ergattern, den sich Kanye West ausgedacht hat. Das soll sich am kommenden Wochenende ändern: „Traditionell betrachten wir am Anfang des Jahres wir einen Anstieg neuer Nutzer“, so Tinder-Soziologin Dr. Jess Carbino gegenüber Hello Giggles . Damit sollen die Chancen auf gute Dates, die man gerne wiederholt, statistisch betrachtet steigen. Doch die Analysen gehen noch tiefer ins Detail: Üblicherweise eignet sich der erste Sonntag im Januar am besten zum Onlinedating. Und weil am Tag nach Silvester der Couch sowieso niemand den Rang ablaufen kann, kürte man bei Tinder in diesem Jahr den 8. Januar zum sogenannten Dating Sunday. Die idealen Dating-Städte haben die Analysten übrigens auch direkt festgelegt. Die ersten drei Plätze belegen London, Sao Paulo und New York, Berlin befindet sich immerhin auf Rang 6. Spontan einen Kurztrip buchen war also noch nie so vorausschauend wie jetzt.