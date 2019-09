Wer weder Budget noch Urlaubstage für ein bisschen Zeit am Strand übrig hat, kann alternativ gerne diese Erholungsstrategie versuchen: Fünf Minuten die To-Do-Liste ausblenden, ein Faultier-Gif öffnen, Serotonin genießen. My Modern Met Selects hat da allerdings etwas entdeckt, mit dem das Ganze noch viel besser funktioniert. Die dreiteiligen Ringe von Mary Lou Bangkok sind Glücksgefühle zum Mitnehmen.Ob Faultier, Flamingo oder Eule: Jedes Internethypetier ist in der Kollektion der Schmuckdesignerin vertreten, guckt Serotonin-fördernd und passt ganz nebenbei auch noch zu jedem Outfit.Mit satten 110€ pro Stück sind die Kreationen zwar eine Investition, dafür steht zum Accessoire-Neuzugang aber auch die neue Formel für einen kleinen Urlaub am Schreibtisch: Faultier oder einen seiner Kollegen anlegen, beim Tippen auf der Tastatur kurz innehalten, nach unten gucken und sich sofort ein bisschen entspannter fühlen.