In nur fünf Jahren hat es Cara Delevingne geschafft, zu einer der erfolgreichsten Frauen der Modeindustrie zu werden: Sie modelte für große High-Street-Ketten und Traditionshäuser, wurde Markenbotschafterin und durfte sich unter anderem Titel wie Most Googled Fashion Figure und Most Re-Blogged Model bei Tumblr in den Lebenslauf schreiben.Ganz nebenbei stellte die 24-Jährige ihre Schauspielkarriere auf die Beine: Ihre erste Hauptrolle spielte Delevingne in John Greenes Margos Spuren, es folgten Engagements für Pan, Kids In Love und Suicide Squad. Vor einem Jahr erklärte die Britin im Interview mit der Times , dass die Schauspielerei künftig ihr Hauptfokus bleiben wird. Die Arbeit als Model habe sie physisch, aber auch psychisch gezeichnet: „Ich habe mich selbst und meinen Körper gehasst!“Ein aktueller Artikel der britischen Sun zeigt, dass diese Entscheidung nicht grundlos getroffen wurde: Darin wird behauptet, dass Delevingne nicht bei der Victoria's Secret Show im Jahr 2014 laufen durfte, weil sie zu „aufgedunsen“ wirkte. Diese und andere Bemerkungen sollen bei einem Casting zur Show von Vertretern der Marke gefallen sein.Cara Delevingne reagierte darauf mit einem Bild bei Instagram. Darauf ist eine Stellungnahme von Victoria's Secret zu sehen – adressiert an Cara selbst.