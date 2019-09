„Ich glaube, dass die Kundinnen und Kunden, die mit der Marke älter geworden sind und Kenzo für das lieben, wofür die Brand seit fast 50 Jahren steht, sich denken werden: Wow, sie haben den Spirit von Kenzo wirklich zurückgebracht. Diese Kundin oder dieser Kunde ist wahrscheinlich in ihren oder seinen 50ern oder 60ern, wird sehr gespannt sein, was sie oder ihn erwartet und sich wie bei einem Besuch der Archive fühlen“, so Leon weiter.



„Für die jüngeren Kundinnen und Kunden gibt es sehr viel, das Carol und ich zur Marke beigetragen haben, was sie sofort verstehen, kaufen und einfach in ihren Kleiderschrank integrieren können. Es ist etwas für jeden dabei. Wir standen immer dafür – und damit ist auch Kenzo Takada gemeint – dass es nicht um das Alter geht, sondern wirklich um ein Gefühl. Diese Kollektion steht für einen jungen Spirit, unabhängig vom Alter.“



Vor der Kamera des Fotografen Jean-Paul Goude haben Persönlichkeiten wie Iman, Rosario Dawson, Chance The Rapper und Chloë Sevigny in der Kampagne schon gezeigt, wie die Looks in Kombination mit ihrem ganz eigenen Stil aussehen.



Auch bei der Kollektionspräsentation am New Yorker Pier 36 führte Goude Regie: Zur Show lief ein „Express Yourself“-Remix von Sam Spiegel, im Rampenlicht standen Künstler, Tänzer, Beatboxer und Flötenspieler.