Kenzo x H&M gehört schon jetzt zu den meist erwarteten Kooperationen des Jahres: Die Kreativchefs Carol Lim und Humberto Leon haben die Archive des Markengründers Kenzo Takada für die Kollektion aus ihrem Blickwinkel interpretiert. Das Ergebnis? Die charakteristischen Prints treffen auf knallige Farben und feminine Details. Für die dazugehörigen Kampagnenfotos ist Jean-Paul Goude verantwortlich, der Iman, Rosario Dawson, Chance The Rapper, Ryuichi Sakamoto, Chloë Sevigny, Suboi und Xiuhtezcatl Martinez in den neuen Looks inszeniert hat.Ab dem 3. November ist die Kollektion offiziell erhältlich. Wer die neuen Kleiderschrankfavoriten schon einen Tag vor allen anderen feiern und natürlich kaufen möchte, hält einfach bei Facebook die Augen offen: Wir verlosen 10 x 2 Tickets für das exklusive Kenzo x H&M Pre-Shopping Event & Party am 2. November in Berlin.Die Daumen sind gedrückt!Die letzte Teilnahmemöglichkeit ist Mittwoch, der 19. Oktober 2016 um 11:00 Uhr. Der Gewinner wird von Refinery29 Germany über Facebook benachrichtigt und muss sich innerhalb von 5 Tagen mit seiner E-Mail-Adresse via persönlicher Nachricht melden.Die Teilnahme ist nur mit Wohnsitz in Deutschland und ab 18 Jahren möglich. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter von Refinery29 Germany dürfen nicht teilnehmen.Wichtig:Dieses Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit Facebook.