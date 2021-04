Oscars 2021 : les meilleurs moments mode du tapis rouge

Dimanche, 170 des meilleur·es acteur·ices d'Hollywood se sont réuni·es à l'Union Station de Los Angeles pour une nuit de films, de contacts physiques et, bien sûr, de (sublimes) robes. Pour la cérémonie de clôture de la saison des prix 2021, les célébrités ont rassemblé toute une année de rêves vestimentaires en un seul et même look. Andra Day, qui est nominée dans la catégorie "Meilleure actrice" pour son rôle dans le film Billie Holiday, une affaire d'État, est arrivée aux Oscars dans un look sur mesure Vera Wang Haute doré, digne du glamour des films des années 40 et 50. Maria Bakalova, de Borat 2, a choisi une robe Louis Vuitton sur mesure couverte de perles de cristal, Regina King, la réalisatrice de One Night In Miami, a brillé elle aussi dans une robe Louis Vuitton sur mesure ornée de pierres précieuses, et Viola Davis, la vedette de Le Blues de Ma Rainey, a choisi une robe découpée d'Alexander McQueen. Mais il y a plus.