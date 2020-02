H&M Studio : la première collection est enfin là !

Lors d'un voyage de recherche sur l'île suédoise de Gotland - affectueusement appelée "Hawaï" - l'équipe du Studio H&M s'est penchée sur la culture du surf et aux femmes qui le pratiquent (oui, on peut surfer en Suède !). "On était intrigués par l'idée d'une femme libre d'esprit, prête à tout : curieuse, courageuse, cherchant à se dépasser et à explorer le monde", explique Johansson. "On a commencé par prendre quelques photos et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'île ressemblait à une surface lunaire", ajoute Linda Wikell, conceptrice du studio H&M. Moa Bartling, la créatrice de tirages du studio H&M, a ajouté des filtres psychédéliques aux photos pour créer le premier moodboard de la collection.