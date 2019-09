Schwangere Models sind in London bei Xander Zhou jetzt männlich

Der passende Look dazu kommt entspannt und sportlich daher mit Denim, Tanktop und Schlappen. So könnte also Umstandskleidung für Männer aussehen. Zhou erweitert mit seinen Models den Trend zu Schwangeren auf dem Laufsteg und in Kampagnen, den bereits Eckhaus Latta, Glossier und Opening Ceremony geprägt haben. Dass sich der menschliche Körper in Zukunft anatomisch verändern könnte, zeigt Zhou weiterhin mit einem sechsarmigen Model.