Eigentlich sollte man keine Entschuldigung brauchen, um gemütliche Sachen zu tragen. Da wir aber nicht in einer perfekten Welt leben, in der alles so ist, wie es sein sollte, brauchen wir eben doch ab und an eine gute Ausrede, dass wir am Freitagabend lieber in den frisch gewaschenen Seidenpyjama als in die Netzstrumpfhose schlüpfen.