Feministische Lolitas: Wie ein Stil um die Welt zieht

Der Modestil mit den neckischen Mustern und den ausgestellten Röcken ist in den 70er Jahren in Japan entstanden und kann als Reaktion auf den Trend der figurbetonten Kleidung verstanden werden. Frauen, die ihre Körper nicht in den Fokus stellen wollten, fanden in der Lolita-Community eine Alternative, bei der es vor allem darum ging, sich nicht in ein soziales Korsett, in das man einfach nicht reinpasst, zwängen zu lassen. Das modebewusste Viertel Harajuku gilt als die Geburtsstädte dieses außergewöhnlichen Stils, der sich schnell über die Grenzen Tokios hinaus ausbreitete.