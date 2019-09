Vero Moda

Vmastanga Earrings

$12.95

Buy Now Review It

At Nelly

Please be aware that displayed prices are exclusive of all tax which may be payable in relation to your order. The currency selector is to be used as a guide only and in all cases you will still be charged in USD. Choose your shipping destination: Angola Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia And Herzegovina Botswana Brazil Brunei Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Central African Republic Chad China Colombia Congo Costa Rica Côte D'ivoire Croatia Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Dr Congo Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Finland France French Guiana French Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Greece Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary India Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lesotho Liberia Libya Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Maldives Mali Malta Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Moldova Montenegro Montserrat Mozambique Namibia Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Norway Oman Panama Papua New Guinea Paraguay Poland Portugal Puerto Rico Qatar Réunion Russia Rwanda Saint Lucia Saint Vincent And The Grenadines Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Somalia South Africa South Korea Spain Sri Lanka Suriname Swaziland Sweden Switzerland Taiwan Tajikistan Tanzania Togo Trinidad And Tobago Turkey Turkmenistan Turks And Caicos Islands Uganda United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Venezuela Vietnam Virgin Islands, British Virgin Islands, U.S. Zimbabwe Choose your preferred currency: AUD BGN BRL CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF IDR ILS INR JPY KRW MXN MYR NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK SGD THB TRY USD ZAR Choose your preferred language: English