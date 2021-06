Skechers

Max Golf Shoe

$85.00 $60.78

Textile and Synthetic Imported Rubber sole Shaft measures approximately mid-top from arch Spikeless, durabel grip TPU outsole Ultra-lightweight, responsive ULTRA Flight cushioning GOGA MAX insole delivers enhanced high-rebound cushioning Skechers max golf shoe features a synthetic upper with a durable grip TPU spikeless outsole. Comfort features include ultra-lightweight, responsive ultra flight cushioning and Skechers goga max insole which delivers enhanced, high-rebound cushioning. Available in multiple colors to match any outfit. Water resistant to help keep you dry in light dewy mornings. El zapato de golf Skechers Max cuenta con una parte superior sintética y con una suela de poliuretano termoplástico de agarre duradero sin picos. Las características de comodidad incluyen peso ultra ligero, acolchado ultra sensible y plantilla Skechers goga Max que proporciona una amortiguación mejorada y de alto rebote. Disponible en varios colores para combinar con cualquier uniforme. Resistente al agua para mantenerte seca en las mañanas de rocío ligero.