Je vous explique le fonctionnement. Durant la première phase de la relation, l’agresseur va faire preuve de beaucoup d'amour et de tendresse. Il est doux, affectueux, il vous couvre de compliments. Il ne cesse de vous répéter que vous être spéciale, unique, il vous dit qu’il n’avait jamais ressenti ça pour personne, il vous donne l’impression d’être ce qu’il y a de plus important au monde. Il vous laisse penser que vous êtes son sauveur. Mais il va ensuite faire preuve de colère, ou même vous « punir » lorsqu’il n’obtient pas la réaction escomptée. Ces deux comportements vont peser dans la balance et graduellement, les comportements affectueux vont diminuer et les colères et le mécontentement augmenter. Le but est de s’assurer que vous agissiez, réagissiez conformément à sa volonté. Si vous faites ce qu’il attendent de vous, vous serez récompensée. Le moindre écart de conduite en revanche, et sa colère et autres punitions risquent de s’abattre sur vous. La violence — toute du moins la violence physique — n’est pas toujours présente, mais les menaces le sont. Des signes d’agressions physiques — comme de taper dans un mur, briser la vaisselle, ou jeter des objets — sont des moyens efficaces d’intimider, car ils laissent entrevoir une violence potentielle.