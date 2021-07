Essie

Vernis Gel Couture

€15.00

Buy Now Review It

At Nocibe

270 - Rock The Runway Faites sensation en Gel Couture, brillance et tenue jusqu'à 12 jours. Une routine en 2 étapes, effet gel brillant instantané. Inspiré de la haute couture, Essie vous présente gel couture, une gamme de vernis à ongles effet gel. Longue tenue et brillance, touchez du doigt la perfection avec une routine en 2 étapes, sans lampe UV et facile à retirer. Bénéfice produit Longue tenue et brillance jusqu'à 12 jours, une manucure idéale avec une routine en 2 étapes, sans lampe UV et facile à retirer. Réf : 249615 R107552