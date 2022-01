Nailberry

Vernis À Ongles L’oxygéné – Minty Fresh

Obtenez des résultats dignes d'un salon de manucure avec le Vernis à Ongles L'Oxygéné de Nailberry™, un vernis à ongles primé qui glisse parfaitement pour offrir une couleur longue tenue et brillante. Développée avec une technologie brevetée, cette formule unique et oxygénée permet aux molécules d'air et d'eau de nourrir, renforcer et préserver les ongles naturels, même lorsqu'ils sont vernis. Le vernis laisse une couleur lisse et parfaite qui ne s'estompe pas. Végane. Non testé sur les animaux. Certifié halal. Sans phtalates, DBP, toluène, formaldéhyde, résine de formaldéhyde, camphre, xylène, tosylamide d'éthyle, phosphate de triphényle, alcool, parabènes, gluten et produits d'origine animale.