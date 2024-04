Briogeo

Vegan Boar Bristle Hair Brush

$25.00

Buy Now Review It

At Sephora

Reißverschluss Verschluss Hochwertiges Nylongewebe: Glatter Nylonstoff schützt Ihre Kleidung vor Falten und Flecken. Die leistungsstarke Eigenschaft stellt sicher, dass diese Packwürfel bei hoher Dichte tragen können. Wasserabweisende Eigenschaften schützen Ihre Kleidung vor Verschütten oder Auslaufen. Leicht und langlebig: Das superleichte Nylongewebe sorgt dafür, dass Ihre Kleidung ordentlich im Gepäck aufbewahrt werden kann, ohne zusätzliches Gewicht hinzuzufügen. Der robuste und glatte Doppelwege-Reißverschluss mit verlängerter Schnur sorgt für schnelles und einfaches Öffnen und Schließen der Packwürfel. Die weiche und glatte Netz-Oberseite schützt nicht nur Ihre empfindliche Kleidung vor Falten und Gerüchen, sondern kann auch helfen, Ihre Kleidung über das sichtbare Netz zu identifizieren, um zu vermeiden, dass Sie im gesamten Gepäck herumfallen. Alter Organisierte Verpackung und platzsparend: Trennen Sie Ihre verschiedenen Kleidungsstücke mit Packwürfeln in mehreren Größen und lebendigen Farben erhältlich. Zeitsparend für Ihre Reisen, Ausflüge oder Aktivitäten im Freien, indem Sie das Verlegen verschiedener Gegenstände vermeiden und den Platz in Ihrem Gepäck voll ausnutzen. Vielseitig und multifunktional: Passt wie ein Handschuh in die meisten Flugzeug-Handgepäckträger, Tragetaschen, Wochenender, Rucksack, Seesack usw. für Familienausflüge, Geschäftsreisen, Urlaub, Wandern, Camping, Reisen, etc. Hochwertiges Produkt. Wir stehen hinter all unseren BAGAIL Produkten und bieten eine bedingungslose Garantie für die Qualität und Verarbeitung in 12 Monaten.