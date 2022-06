Hourglass

Unlocked Instant Extensions Mascara

Wenn mehr einfach mehr hermacht Der Unlocked Instant Extensions Mascara schafft umgehend einen atemberaubend langen Wimpernfächer mit extravagantem Lash-Extensions-Effekt. Die einzigartige Formulierung folgt ganz dem Motto „mehr ist mehr“: mehr Definition, mehr Schwung, mehr Länge. Mit einer speziellen filmbildenden Technologie, die jedes noch so feine Härchen mit federleichten Fasern umhüllt, kreiert der Mascara von Hourglass einen Look, den Sie zuvor nicht für möglich gehalten hätten. Mit einem Auftrag kreieren Sie einen unglaublichen Wimpernfächer in tiefschwarzer Farbe, die nicht verwischt und sich dennoch mit warmem Wasser mühelos entfernen lässt.