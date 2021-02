Sunday Riley

Beschreibung Das A+ High-Dose Retinoid Serum bekämpft Zeichen der Hautalterung, verbessert das Aussehen von einer optisch unebenen, UV-geschädigten Haut. Die Wirkstoffkombination aus 5% Retinoidestern, 1% liposomal eingekapselten Retinol und 0,5% Blaualge, mit einer natürlichen Retinoid ähnlichen Aktivität, wirkt nachhaltig und tiefenwirksam. Verkapseltes CoQ10 hilft, das Aussehen zu verjüngen, während hawaiianischer Honig, Bisabolol, Kakteenextrakt und Ingwer die Haut beruhigen und für einen ausgeglichenen Teints sorgen. Benefits • Der potente, stabilisierte Ester der Retinsäure hilft, das Auftreten von Falten und Linien zu reduzieren, das Hautbild zu klären – ohne die Nachteile von Retinol zu fördern. • CoQ10: Kommt als starkes Antioxidans in den menschlichen Zellen vor. Nimmt durch das Altern und externer Stressoren, wie z.B. UV-Exposition, natürlich ab. Geschützt durch eine liposomale Verkapselung, kann das topisch aufgetragene CoQ10 das Aussehen der Haut verbessern und für einen ausgeglichenen Teint sorgen. • Hawaiianischer Honig: Feuchtigkeitsspendendend, reich an Phytonährstoffen. Anwendung • Tragen Sie 2-3 Pumpstöße abends auf die gereinigte Haut auf. Wenn Sie erstmals ein Retinol-Produkt verwenden: • Gewöhnen Sie ihre Haut an den Wirkstoff und nutzen Sie es am Anfang nur jeden zweiten Tag. • Nachfolgend mit einem feuchtigkeitsspendenden Öl oder einer Feuchtigkeitscreme wie ‚Juno‘ eincremen • Verwenden Sie ein AHA-Serum, wie ‚Good Genes‘, in den abwechselnden Nächten, um abgestorbene Hautzellen zu lösen. Für eine Retinol gewöhnte Haut: • Täglich, abends anwenden. • Anschließend mit einem feuchtigkeitsspendenden Öl oder einer Feuchtigkeitscreme wie ‚Juno‘ oder ‚Tidal‘ pflegen. • Verwenden Sie morgens ein AHA-Serum, wie ‚Good Genes‘, für eine leichte Peelingwirkung. Für sensible Haut: • Tragen Sie ein feuchtigkeitsspendendes Öl, wie ‚Juno Antioxidant Superfood Face Oil‘, oder eine Feuchtigkeitscreme auf, bevor Sie das Serum auftragen. Inhaltsstoffe Water/Eau/Agua, Propanediol, Dimethyl Isosorbide, Triheptanoin, Dimethicone, Glycerin, Pentylene Glycol, Hexyldecanol, Disiloxane, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Diheptyl Succinate, Propylene Carbonate, Hydroxypinacolone Retinoate, PPG-24-Glycereth-24, Phenyl Trimethicone, Retinol, Ubiquinone (CoQ10), Honey Extract, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Algae Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Extract, Opuntia Ficus-indica Fruit Extract, Bisabolol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Phospholipids, Saccharomyces Cerevisiae Extract, Lecithin, Sodium Acrylates Copolymer, Hydrogenated Polyisobutene, 1,2-Hexanediol, 4-t- Butylcyclohexanol, Polyglyceryl-10 Stearate, Caprylyl Glycol, Helianthus Annuss (Sunflower) Seed Oil, Sorbitol, Cetylhydroxyproline Palmitamide, Polysilicone-11, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium Phytate, Glyceryl Polyacrylate, Polysorbate, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Stearic Acid, Brassica Campestris Sterols, PVP, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Sodium Benzoate, Alcohol, Potassium Phosphate, Decyl Glucoside, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Potassium Sorbate, Tocopherol.