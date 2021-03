St. Tropez

St. Tropez Self Tan Bronzing Mousse

€27.99 €26.49

At Douglas

Das Classic Bronzing Mousse verleiht Ihrer Haut eine klassische, ganz natürlich aussehende Bräune, an der Sie sich lange erfreuen können. St.Tropez hat das leichte Selbstbräunungsmousse mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen angereichert, die Ihre Haut pflegen und helfen, die Bräune lange zu bewahren. Dank der speziellen Aromaguard-Duft-Technologie hinterlässt das getönte Mousse keinen unangenehmen Geruch auf der Haut, was in Kombination mit der seidigen Textur das Auftragen zu einem echten Wellness-Erlebnis macht. Das Classic Bronzing Mousse lässt sich mühelos auftragen, trocknet schnell und färbt nicht auf Kleidung oder Bettwäsche ab – nur Ihre Haut gewinnt gleichmäßig an Farbe!