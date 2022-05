Anthropologie

Soft Printed Mini Dress

$148.00 $99.95

Buy Now Review It

At Anthropologie

Style No. 4130916210057; Color Code: 011 Ruffled detailing and a playful mini silhouette make this dress an instant warm-weather favorite. Viscose Side zip Machine wash Imported Dimensions Standard falls 34" from shoulder; hem hits above knee Petite falls 32.25" from shoulder; hem hits above knee Plus falls 36.5" from shoulder; hem hits above knee