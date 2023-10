Zara

Soft-pilotenjacke Im Cropped-schnitt

€39.95

At Zara

MATERIALZUSAMMENSETZUNG, PFLEGEHINWEISE UND HERKUNFT MATERIALZUSAMMENSETZUNG Um die Einhaltung unserer Sozial- und Umweltstandards sowie die Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit unserer Produkte zu gewährleisten, setzen wir Nachverfolgungsprogramme ein. Um die Einhaltung sicherzustellen, haben wir ein Auditprogramm und Pläne zur kontinuierlichen Verbesserung entwickelt. AUSSEN HAUPTSTOFF 100% polyester SEKUNDÄRSTOFF 100% polyester Umfasst mindestens: AUSSEN 40% RCS-zertifizierter recycelter Polyester ZERTIFIZIERTE MATERIALIEN RCS-ZERTIFIZIERTER RECYCELTER POLYESTER Recyceltes Polyester wird heutzutage hauptsächlich aus PET-Kunststoffabfällen hergestellt. Dabei handelt es sich um eine Kunststoffart, die in verschiedenen Artikeln, wie z. B. Plastikflaschen, weit verbreitet ist. Der Einsatz von recycelten Materialien trägt dazu bei, die Produktion von Polyester-Frischfasern zu begrenzen. Dieses Material ist nach dem Recycled Content Standard (RCS) zertifiziert, der den recycelten Inhalt verifiziert und ihn von der Quelle bis zum Endprodukt verfolgt. PFLEGE Pflege Ihrer Kleidung bedeutet Pflege der Umwelt. Um Ihre Jacken und Mäntel sauber zu halten, müssen Sie diese nur lüften und sie mit einem Tuch oder einer Bürste leicht reinigen. Dieser Prozess ist schonender für die Kleidungsstücke und vermeidet außerdem den Verbrauch von Wasser und Energie bei Waschprozessen. Handwäsche bei max. 30º C Nicht bleichen Bei max. 110º C bügeln Nicht chemisch reinigen Nicht trocknen HERKUNFT Wir arbeiten mit unseren Lieferanten, Arbeitnehmern/innen, Gewerkschaften und internationalen Organisationen zusammen, um eine Lieferkette zu entwickeln, in der die Menschenrechte respektiert und gefördert werden und die zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beiträgt. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten setzen wir uns dafür ein, die Einrichtungen und Verfahren zur Herstellung unserer Produkte kennenzulernen, um ihre Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Hergestellt in China