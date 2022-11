Smile Makers

Smile Makers The Poet – Powerful Suction Vibrator

€96.95

Buy Now Review It

At LookFantastic

The Poet hat sich als das stärkste Saugspielzeug auf dem Markt erwiesen und garantiert ein explosives Orgasmuserlebnis für alle. The Poet nutzt die Technologie der Luftpulsation, um das Gefühl von intensivem Oralsex auf der Klitoris nachzuempfinden. Mit 3 austauschbaren Köpfen findest du sicher einen, der zu dir passt und dir das schönste Erlebnis beschert. Einzigartig mit Quetschsensoren auf beiden Seiten ausgestattet, legt es das Vergnügen buchstäblich in deine eigenen Hände. Je stärker du drückst, desto stärker ist der Sog. Alternativ kannst du auch die 5 vorprogrammierten dynamischen Modi erkunden, die vom schnellen "Quiver" bis zum rhythmischen "Cha-Cha-Cha" reichen und dich atemlos machen werden. Hergestellt aus superweichem und hochwertigem Silikon, seine ergonomische Form ermöglicht es dir, The Poet leicht in der Hand zu halten und die hocherogene Spitze der Klitoris zu erreichen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du es benutzen sollst, findest du in The Poet Tipps, wie du dir selbst alles geben kannst, von Schauer der Lust bis hin zu einem körperbetonten Orgasmus. Wäre das etwas, das dich interessieren könnte?