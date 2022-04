Bonacure

Shampooing Argent Pour Cheveux Gris Et Blancs Bc Color Freeze Silver 250ml

Buy Now Review It

At La Boutique du Coiffeur

Le shampooing argent BC Color Freeze de Schwarzkopf Professional est un shampooing bleu pigmenté pour les nuances froides. Il neutralise les reflets chauds indésirables et apporte un reflet cendré irisé aux cheveux blancs naturels, aux cheveux gris et poivre et sel et aux cheveux blonds très très clairs.