The Ordinary

Sérum De Peptides Multi-technologies « Buffet »

€13.45

Buy Now Review It

At LookFantastic

Ciblez les signes visibles du vieillissement grâce au Sérum de Peptides Multi-Technologies « Buffet » de The Ordinary. Le sérum « Buffet » combine une série de technologies efficaces pour cibler plusieurs signes du vieillissement en une seule formule polyvalente. Ce sérum concentré contient plusieurs complexes peptidiques, notamment Matrixyl 3000, Syn-Ake et Relistase, qui agissent en synergie avec 11 acides aminés bénéfiques pour la peau. Utilisé régulièrement, ce sérum contribue à lisser le teint en réduisant l'apparence des ridules et des rides. Votre peau est nourrie en profondeur et éclatante de jeunesse.