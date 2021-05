La Roche-Posay

Retinol 0.3% + Vitamin B3 Serum

Obtenez un teint plus éclatant et affiné avec le Sérum Rétinol 0,3 % + Vitamine B3 La Roche-Posay. Ce sérum concentré est infusé avec de la vitamine B3 pour laisser la peau plus lisse, hydratée et renouvelée pour un éclat rosé et sain. Le rétinol à libération pure et progressive aide à réduire l'apparence des rides et ridules en stimulant la production de collagène. En combinant ces deux puissants ingrédients, le sérum laisse le teint plus lumineux et plus uniforme. Convient à tous les types de peau. Sans parfum. Ingrédients: Aqua / Water, Glycerin, Cyclohexasiloxane, Alcohol Denat., Pentylene Glycol, Niacinamide, Dimethicone, Glycine Soja Oil / Soybean Oil, Ppg-6-Decyltetradeceth-30, Sodium Hyaluronate, Retinol, Adenosine, Ammonium Olyacryloyldimethyl Taurate, Aprylyl Glycol, Citric Acid, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Xanthan Gum, Polysilicone-11, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Phenoxyethanol, Parfum / Fragrance. Marque: La Roche-Posay