Luttez contre les signes de l'âge avec le meilleur soin anti-âge deMedik8. r-Retinoate® Intense est une crème de nuit tout en un, couleur abricot, qui nourrit la peau du visage, du cou et du décolleté grâce à un puissant pouvoir de transformation. Un mélange révolutionnaire de rétinoate de rétinyle et de rétinaldéhyde stabilisé par des cristaux est en suspension dans une base d'acide hyaluronique multi-poids à absorption rapide, pour une expérience anti-âge qui ne manque jamais d'éveiller les sens. Jamais auparavant ces deux molécules légendaires, toutes deux soutenues par de nombreux essais cliniques robustes et indépendants, n'ont été utilisées harmonieusement pour un rajeunissement ultime de la peau. Infusé de somptueuses notes de riche vanille de Madagascar et de doux arômes d'agrumes, l'hydratant intensif est infusé de céramides et de peptides de cuivre ciblés sur le drone qui pénètrent jusqu'aux couches profondes de la peau où les ingrédients actifs libèrent des bienfaits retexturisants, redonnant visiblement l'apparence d'une belle peau. Sans parfum artificiel, sans phtalates, sans alcool et sans parabènes. Non testé sur les animaux et végan.