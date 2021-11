Vero Moda

Print Maxikleid

€24.95

Buy Now Review It

At Vero Moda

Produktbeschreibung - Maxikleid mit Print - Reguläre Passform - Weicher Stretchstoff - Wickelgürtel an der Taille - Länge: 128 cm in Größe M - Das Model ist 177 cm groß und trägt Größe M Maxikleid mit Print und Taillengürtel. Das Kleid besteht aus weichem Stretchstoff. Dazu passen deine Lieblingsaccessoires. AWARE by VERO MODA ist eine nachhaltige Kollektion ansprechender Go-to-Pieces aus umweltfreundlichen Materialien, die einen verringerten Einsatz an natürlichen Ressourcen bei der Herstellung ermöglicht. MADE WITH TENCEL™ LYOCELL This product is made with TENCEL™ branded lyocell fibres, high quality cellulose fibres made from wood pulp from sustainably managed forests and produced in a way that reduces environmental impact. EU ECOLABEL This product is certified with the EU Ecolabel.It means that the product meet strict environmental and chemical requirements.Better for the environment. Better for you. EU Ecolabel NO/016/008 95% TENCEL™ Lyocell, 5% Elasthan Maschinenwäsche, halbe Ladung, kurzer Schleudergang bei 30 °C Nicht bleichen Trockner nicht verwenden Bei niedriger Temperatur bügeln. Höchsttemp. 100 °C Nicht chemisch reinigen Zum Trocknen aufhängen Artikelnummer: 10239562 EAN: Größentabelle