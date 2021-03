Michael Van Clarke

Peigne 3 More Inches Safety Comb

€19.95

Buy Now Review It

At LookFantastic

Aidez vos cheveux à rester forts, sains et sans noeuds avec le peigne 3" More Inches Large Safety Comb de Michael Van Clarke. Réalisé à la main par des artisans et ayant subi plus de 30 étapes de production, ce peigne en caoutchouc vulcanisé est parfait pour peigner les cheveux longs ou épais, secs ou mouillés. Poli à la main pour éliminer les imperfections, ce peigne est doux pour vos cheveux et contribue à les protéger contre les fourches et les cassures. Avec ses dents larges, sans ébarbures, le peigne glisse sans effort dans vos cheveux pour les laisser lisses et doux, sans fourches ni cassures. Merveilleusement polyvalent, il favorise également la pousse des cheveux, de sorte que vous pouvez dire bonjour à des mèches qui respirent la vitalité. Protège les cheveux contre les fouches et les cassures Pour des cheveux toujours en bonne santé qui poussent plus longs. Fabriqué à la main par des professionnels Conseils d'utilisation : faites glisser le peigne dans vos cheveux humides ou secs. Marque: 3 More Inches