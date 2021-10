The North Face

Parka Longue En Duvet Sierra Pour Femme

€450.00

Buy Now Review It

At The North Face

Les boutons-pression sur la fermeture zippée avant, la coupe oversize et les larges poches rappellent le modèle original de 1968, tandis que le garnissage est désormais en duvet recyclé chaud et que l'extérieur se compose d'un mélange doux et résistant de coton biologique et de nylon recyclé.