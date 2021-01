Le Mini Macaron

‘la Touche Finale” Mini Nail Stickers

$5.00

Buy Now Review It

At Ulta

Details Le Mini Macaron's Love edition stickers bring a fun & sexy touch to your next nail art look! 2 sets of reverse heart mani stickers in Cherry Red & Metallic Pink +12 pcs per color (1 extra) to allow for different nail sizes. Add a playful touch with their mini nail gems in gold hearts & eyes & "you, me, oui".