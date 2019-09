L'Occitane

Holiday Advent Calendar

$59.00

What it is: A limited-edition collection of 24 irresistible beauty products, in an advent calendar designed by Castelbajac Paris.Set includes:- Shea Body Shower Oil (1 oz.)- Cherry Blossom Bath & Shower Gel (1.1 oz.)- Shea Butter Hand Cream (0.34 oz.)- Almond Delicious Soap (1.7 oz.)- Shea Butter Extra Gentle Soap Milk (0.8 oz.)- Aromachologie 5 Essential Oils Shampoo (1.1 oz.)- Shea Butter Ultra-Rich Body Lotion (1 oz.)- Verbena Leaves Soap (0.8 oz.)- Shea Butter Ultra-Rich Shower Cream (1 oz.)- Almond Delicious Hands (0.3 oz.)- Almond Milk Concentrate (0.7 oz.)- Cherry Blossom Shimmering Lotion (1.1 oz.)- Verbena Cooling Hand Cream Gel (0.3 oz.)- Almond Shower Oil (1.1 oz.)- Shea Butter Foot Cream (0.3 oz.)- Immortelle Precious Cream (0.17 oz.)- Aromachologie 5 Essential Oils Conditioner (1.1 oz.)- Verbena Body Lotion (1 oz.)- Aromachologie Revitalizing Sugar Cube (1.16 oz.)- Verbena Shower Gel (1 oz.)- Shea Butter Ultra-Rich Lip Balm (0.13 oz.)- Verbena Eau de Toilette (0.33 oz.)- Shea Light Comforting Cream (0.17 oz.)- Cherry Blossom Hand Cream (0.35 oz.)"/