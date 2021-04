OUAI Haircare

Heat Protection Spray

Protégez vos précieuses mèches, stimulez la mémoire de vos cheveux et fixez ce style durement gagné avec le spray de protection contre la chaleur de OUAI Haircare. À la fois protecteur de chaleur et apprêt, cette brume magique et polyvalente fixe tous les styles, formes et textures que vous créez jusqu'à votre prochain shampooing. Doté d'une technologie avancée de polymère à mémoire, ce spray puissant mais totalement léger signifie que vos cheveux auront moins besoin d'être retouchés ou re-coiffés et subiront moins de dommages. Il suffit de vaporiser par sections sur les cheveux humides ou secs avant de les coiffer pour protéger les mèches de la chaleur jusqu'à 450 degrés et fixer votre look. Exempt de parabènes et de tests sur les animaux, ce miracle cruelty-free donnera des résultats magnifiques qui ne manqueront pas de vous faire tourner la tête.