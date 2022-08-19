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Jewelry
Necklaces
Monica Vinader
Disco Chain Necklace Adjustable
$95.00
$76.00
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At Monica Vinader
Need a few alternatives?
Monica Vinader
Disco Chain Necklace Adjustable
BUY
$76.00
$95.00
Monica Vinader
Mejuri
Zodiac Pendant Necklace
BUY
$198.00
Mejuri
Mejuri
Double Curb Chain Necklace
BUY
$188.00
Mejuri
Mejuri
Bold Letter Pendant Necklace
BUY
$225.00
Mejuri
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Monica Vinader
Nura Grey Baroque Pearl Pendant Charm
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$76.00
$95.00
Monica Vinader
Monica Vinader
Signature Signet Ring
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$108.00
$135.00
Monica Vinader
Monica Vinader
Deia Huggie Earrings
BUY
$108.00
$135.00
Monica Vinader
Monica Vinader
Disco Chain Necklace Adjustable
BUY
$76.00
$95.00
Monica Vinader
More from Necklaces
Monica Vinader
Disco Chain Necklace Adjustable
BUY
$76.00
$95.00
Monica Vinader
Mejuri
Zodiac Pendant Necklace
BUY
$198.00
Mejuri
Mejuri
Double Curb Chain Necklace
BUY
$188.00
Mejuri
Mejuri
Bold Letter Pendant Necklace
BUY
$225.00
Mejuri
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