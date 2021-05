NYX Professional Makeup

Crayon À Lèvres Suede Matte Lip Liner

Adieu les rouges à lèvres crémeux ! Au revoir les teintes brillantes ! Un rouge à lèvres mat velours est un indispensable et nous avons le complément idéal pour une application parfaite : le crayon Suede Matte Lip Liner. Disponibles dans 36 teintes riches en pigments, ces crayons ont été imaginés avec quelques-uns des produits favoris des fans de NYX Professional Makeup, le Liquid Suede Cream Lipstick, le Matte Lipstick et le Soft Matte Lip Cream pour être précis. Chaque teinte s'applique très facilement et fournit une base parfaite pour nos rouges à lèvres mats préférés. formule vegan*