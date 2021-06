Avène

Cleanance Gel Nettoyant

€11.29

Buy Now Review It

At Santédiscount

Avène Cleanance Gel Nettoyant 400ml, doté d'une base lavante douce, nettoie votre peau délicatement. Sa formule, riche en eau thermale d'Avène et en monolaurine, permet aussi : d'apaiser votre peau et de la rafraîchir, de prévenir les irritations, de réduire l'excès de sébum, de lutter contre les boutons et points noirs. Le résultat ? Une peau purifiée et matifiée.