Rouje

Carrie Skirt

£116.27

Jupe CARRIE 135 € La coupe qui flatte la hanche, la longueur qui dévoile les jambes, le look résolument indémodable : Carrie a tout pour elle. 34 36 38 40 42 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Matière fluide, longueur sous le genou, coupe qui sied tous les corps de femmes. Un indispensable de dressing. Philippine fait 1m74 et porte une taille 34. Comment l'assortir ? Carrie se marie très bien avec un caraco en dentelle ou un gros pull en mohair. Philippine porte le Rouje de Paris en un mélange des teintes 06-Sophie et 07-Laura. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Jupe fluide en viscose à la coupe flatteuse. Longueur au genou. Fermeture par zip à l'arrière. 100% viscose. Carrie se lave délicatement en machine à 30°C et n'aime pas le séchage en machine. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours