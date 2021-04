SkinCeuticals

C E Ferulic® Avec 15 % De Vitamine C Pure

Détails Ce sérum anti-âge prévient et corrige les différents signes du photovieillissement grâce à une combinaison révolutionnaire d'antioxydants haute puissance, de vitamine C pure (15 % d'acide L-ascorbique), de vitamine E pure (1 % d'alpha tocophérol) et d'acide férulique extrait du blé (0,5 % d'acide férulique). Le Sérum C E FERULIC permet de lutter contre les signes visibles de l'âge. Après utilisation, la peau paraît plus jeune et se défend mieux contre le vieillissement dû aux facteurs environnementaux. Une fois absorbé, ce sérum ne disparaît pas au lavage et résiste aux frottements. Il reste actif pour un minimum de 72 heures, et peut ainsi être combiné à un écran solaire. Idéal pour les peaux normales à sèches. Résultats : Procure une haute protection environnementale Lisse les rides et ridules (rides d'expression, rides du lion) La peau est éclatante L'ovale est resculpté, la peau est plus ferme Le soin C E FÉRULIC est idéal après un peeling professionnel mais également en pré et post intervention au laser. Il est également conseillé de l'appliquer avant des injections d'acide hyaluronique ou de toxine botulique.