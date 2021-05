Nanshy

Angled Detailer Brush

€7.00

Description Un pinceau eyeliner et sourcils. Un pinceau biseauté pour sculpter, combler et définir le sourcil. Grâce à ses fibres synthétiques ultra douces, il permet d’appliquer avec précision l’eyeliner au ras des cils et de travailler la forme de vos sourcils en petites touches pour un rendu très naturel. Lisez notre article sur le nettoyage des pinceaux de maquillage [ici] (https://www.beautybay.com/edited/how-to-clean-makeup-brushes/). En savoir plus Ingrédients Made from synthetic bristles. Utilisation Plongez le pinceau dans le produit liquide, en gel ou en crème approprié Tracez doucement le contour des sourcils et remplissez par des petits traits Tracez le long de la racine des cils à votre goût Livraison