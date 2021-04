Urban Decay

24/7 Glide-on Crayon Yeux Waterproof

Notre crayon chouchou waterproof ultra cremeux qui offre une coloration intense, longue durée qui ne s'éteint jamais. 24/7 Eye pencil glisse sur votre peau pour un maquillage facile et sur-mesure, il s'adapte à toutes les envies : autour des yeux en eyeliner, à l'intérieur de l'oeil ou sur toute la paupière comme une ombre à paupières... Formule : Vitamine E riche en anti-oxydants et huile de Jojoba ultra nourrisante. Couvrance : c'est comme vous voulez, intense à l'application, peu être facilement floutté pour un effet plus léger. Formule: Vegan et sans paraben. Tenue : jusqu'à 24H Pour quels types de peaux : tous les types. Depuis 1996, Urban Decay révolutionne les codes de la beauté et propose des produits haute performance, sans compromis et cruelty free. #Prettydifferent GOOD FOR VEGAN* Des produits sans ingrédient d’origine animale *Bon pour les végétaliens Pourquoi on l’aime ? Un crayon haut en couleur et disponible en 58 teintes ; en plus il tient plus longtemps.