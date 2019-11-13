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Foundation that mimics your skin, fragrance that alters your mood, lipstick that never runs out: The future of beauty is here — and everyone is invited.
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At Refinery29, we’re here to help you navigate this overwhelming world of stuff. All of our market picks are independently selected and curated by the editorial team. If you buy something we link to on our site, Refinery29 may earn commission.
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Curl Product

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BRIOGEO

Curl Charisma Chia + Flax Seed Coil Custard

The same seeds you throw in your morning smoothie for an extra boost of fatty acids give this leave-in styler a rich, nourishing texture for silky twist-outs that last.

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ORIBE

Styling Butter Curl Enhancing Crème

Flamin’ Hot Cheetos are best when crunchy; your curls, not so much. This luxe cream softens and defines coils and quenches big time — like the Gatorade you’ll definitely need after all that MSG.

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SUAVE PROFESSIONALS

Nourish & Strengthen Leave-In Conditioner for Natural Hair

Like meeting a funny lawyer with zero emotional baggage on a dating app, an under-$5 treatment that creates nourished, frizz-free curls sounds too good to be true. It’s not.

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Dry Shampoo

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DRYBAR

Detox Clear Invisible Dry Shampoo

A totally transparent, residue-free dry shampoo that leaves once-oily hair as light and fluffy as a puff pastry and smelling like the inside of a patisserie.

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GLAMSQUAD

In-Between Dry Shampoo

From the geniuses that brought professional blowouts to your living room comes a dry shampoo that makes days-old hair look and feel like you just got a professional blowout in your living room.

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NO NOTHING

Very Sensitive Dry Shampoo

Completely unscented and free of known allergens, this oil-absorbing formula is a godsend for scalps (and noses) more sensitive than bringing up the 2020 election at Thanksgiving dinner.

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Hair Treatment

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KÉRASTASE

Nutritive 8H Magic Night Serum

When beauty sleep is not enough, this transformative overnight treatment does what your REM cycle can’t by nourishing, detangling, and adding shine to tired strands.

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OLAPLEX

No. 6 Bond Smoother Reparative Styling Creme

The hype surrounding this smoothing cream is real: A pea-sized amount seals split ends, salvages dry spots, and even saves you money by extending time between trims.

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GARNIER

Whole Blends 10-in-1 Miracle Nectar Leave-In Treatment

Some mythologists believe that nectar, the life-giving drink of the Greek gods, was honey all along — fitting for this lightweight lotion, which relies on the sweet stuff to revive hair.

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Hair Tool

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DRYBAR

Flat Mate Boar Bristle Brush

Marcia Brady would have been able to go to bed a lot earlier if she’d had this luxurious boar-bristle brush, which detangles and distributes oils to turn hair soft and glossy with a single pass.

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AMIKA

High Tide Deep Waver

If Kate Bosworth circa Blue Crush is your forever beauty inspo, you need this cutting-edge curler to land the most epic waves this side of the North Shore.

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EVA NYC

Spectrum Far-Infrared Dryer

Practicing safe styling has never been easier than with this lightweight dryer, thanks to far-infrared beam technology that heats hair from the inside out to reduce damage to the cuticle.

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Hair Styling Product

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CHI

Aloe Vera Oil

Perfect for adding shine and controlling frizz on all hair types, this aloe vera-based oil is officially our second favorite thing made with agave (after margaritas, of course).

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IN COMMON

Magic Myst Universal Elixir

Clearly the stars were aligned for the creation of this instantly reparative styling potion, because Co-Star has us seeing good hair days from here on out.

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VIRTUE

Volumizing Primer

The quest for soft, non-sticky volume ends here, with a weightless mist powered by an exclusive protein that creates bouncy, are-those-extensions? body in even the finest hair.

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Beauty Innovator Awards '19
Refinery29 logo

At Refinery29, we’re here to help you navigate this overwhelming world of stuff. All of our market picks are independently selected and curated by the editorial team. If you buy something we link to on our site, Refinery29 may earn commission.

WRITTEN & EDITED BY RACHEL KRAUSE; DIRECTED BY CAT QUINN; PRODUCED BY SARAH FILIPPI; DESIGNED BY ANDREINA CARRILLO & EVELYN ZHANG

PHOTOGRAPHS AND VIDEO BY FIONAYEDUARDO; STYLED BY ELLA CEPEDA; SET DESIGN BY TAYLOR HORNE AT MARY HOWARD STUDIO; MAKEUP BY JENNY SAUCEDA; HAIR BY EROL KARADAG; NAILS BY SARAH NGUYEN AT WALTER SCHUPFER MANAGEMENT; MODELED BY ANIMA AGYEMAN; MODELED BY DAPHNE VARGAS AT OFFSHORE AGENCY; MODELED BY TEF GORRIN AT OFFSHORE AGENCY

OPENER, ANIMA: FAITH CONNEXION CAPTAIN AMERICA JERSEY TOP, $836 $627, AVAILABLE AT Farfetch.com; Jennifer Fisher Samira Cuff, $150, available at JenniferFisherJewelry.com; Jennifer Fisher Samira Ear Cuff Trio, $195, available at JenniferFisherJewelry.com; Jennifer Fisher Large Stripe Cuff, $475, available at JenniferFisherJewelry.com. Opener, Daphne: Pattaraphan Tusmk Earring, $265, available at Pattaraphan.com; Jennifer Fisher Double Cylinder Ring, $295, available at JenniferFisherJewelry.com. Hot tool, Tef: Alexa Chapman Top.