Curl Product
BRIOGEO
Curl Charisma Chia + Flax Seed Coil Custard
ORIBE
Styling Butter Curl Enhancing Crème
SUAVE PROFESSIONALS
Nourish & Strengthen Leave-In Conditioner for Natural Hair
Dry Shampoo
DRYBAR
Detox Clear Invisible Dry Shampoo
GLAMSQUAD
In-Between Dry Shampoo
NO NOTHING
Very Sensitive Dry Shampoo
Hair Treatment
KÉRASTASE
Nutritive 8H Magic Night Serum
OLAPLEX
No. 6 Bond Smoother Reparative Styling Creme
GARNIER
Whole Blends 10-in-1 Miracle Nectar Leave-In Treatment
Hair Tool
DRYBAR
Flat Mate Boar Bristle Brush
AMIKA
High Tide Deep Waver
EVA NYC
Spectrum Far-Infrared Dryer
Hair Styling Product
CHI
Aloe Vera Oil
IN COMMON
Magic Myst Universal Elixir
VIRTUE
Volumizing Primer
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WRITTEN & EDITED BY RACHEL KRAUSE; DIRECTED BY CAT QUINN; PRODUCED BY SARAH FILIPPI; DESIGNED BY ANDREINA CARRILLO & EVELYN ZHANG
PHOTOGRAPHS AND VIDEO BY FIONAYEDUARDO; STYLED BY ELLA CEPEDA; SET DESIGN BY TAYLOR HORNE AT MARY HOWARD STUDIO; MAKEUP BY JENNY SAUCEDA; HAIR BY EROL KARADAG; NAILS BY SARAH NGUYEN AT WALTER SCHUPFER MANAGEMENT; MODELED BY ANIMA AGYEMAN; MODELED BY DAPHNE VARGAS AT OFFSHORE AGENCY; MODELED BY TEF GORRIN AT OFFSHORE AGENCY
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