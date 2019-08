Was uns Österreicher an euch Deutschen am meisten nervt

-Österreichisch klingt viel weicher und nicht so abgehackt.

-Deutsches Deutsch ergibt oft keinen Sinn: Woher bitte kommt das s in Adventskalender? Es heißt Adventkalender! Und zu Weihnachten, nicht an.

-Sessel nicht Stuhl. Stuhl ist etwas anderes. Es hat mit Toiletten und Klogang zu tun.

-Baba (österreichisches Pendant zu “Tschüss”) ist ein hoch anerkanntes Wort in Österreich. Es steht im Wörterbuch. Kein Grund also, ständig zu lachen, wenn das verwendet wird.

-“Das geht sich schon aus”. Eine wichtige Redewendung, die es auch in Deutschland geben sollte.