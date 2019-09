Was es bedeutet, wenn du von einer Schwangerschaft träumst

Lundquist betont, wie wichtig es ist, unvoreingenommen an das Thema Traumdeutung zu gehen – vor allem, weil diese sehr wild oder zweideutig ausfallen kann. Eine Sache haben jedoch alle Interpretationen gemein: Bei allen geht es um irgendeine Form von Wandel. Ob du mitten in einem aufregenden Projekt steckst, darüber nachdenkst eine Familie zu gründen oder sonstige Veränderungen in deinem beruflichen oder privaten Leben anstehen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass dir dein Unterbewusstsein etwas sagen will. Also hör hin. Wenn du am nächsten Morgen mit einem breiten Grinsen auf den Lippen aufwachst, wenn du an deinen Schwangerschaftstraum denkst, ist es vielleicht Zeit, die Veränderung in deinem Leben willkommen zu heißen. Bist du eher durcheinander oder sogar traurig, könnte es sein, dass du befürchtest, die Kontrolle über diesen Bereich deines Lebens verloren zu haben. In dem Fall wirst du den Wandel zwar auch nicht aufhalten können, aber vielleicht findest du ja einen Weg, besser mit ihm umzugehen.