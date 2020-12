Während Corona habe ich mehr echte Freundschaften geschlossen als je zuvor

Um ehrlich zu sein, ist es für mich mittlerweile auch in Ordnung, wenn wir uns gar nicht mehr persönlich treffen können und deshalb gezwungen sind, unsere Verbindung virtuell oder telefonisch am Leben zu erhalten. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit gelernt, dass sich Freundschaft nicht dadurch definiert, wie oft man sonntags gemeinsam brunchen geht. Was wirklich zählt, sind Zuneigung und gegenseitige Unterstützung. Das gibt uns den nötigen Halt, um dieses Jahr, in dem jede noch so kleine Freude zählt, durchzustehen. Außerdem erinnert es uns daran, dass wir uns alle gleichermaßen nach Verbindung und Zugehörigkeit sehnen. Unsere Zeit in den sozialen Medien zu verbringen, an Zoom-Events teilzunehmen und die gleichen Serien wie alle anderen anzusehen (geht es nur mir so oder fühlt es sich so an, als würde Tiger King eine Million Jahre zurückliegen?), stellen verschiedene Möglichkeiten dar, um mit Kummer zurechtzukommen, gegen den wir ja auch vor der Pandemie nicht gefeit waren. Die Zahl der Online-Communities ist stark gestiegen, da sie jetzt zusätzlich als Ersatz für persönliche Treffen dienen. So haben wir jetzt möglicherweise einen Eindruck davon gewonnen, wie Freundschaften in Zukunft aussehen könnten.