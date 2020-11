Eines meiner letzten großen Konzerte vor dem Ausbruch der Pandemie war im Juni 2019: Death Cab von Cutie und Jenny Lewis in New York. Obwohl ich eigentlich vorhatte, allein hinzugehen, stellte sich heraus, dass die meisten meiner Freunde ebenfalls Tickets hatten. Während Transatlanticism musste ich irgendwann weinen. Als ich mich umblickte, bemerkte ich, dass die Leute um mich herum ebenfalls Tränen vergossen. Dieser kollektive Gefühlsausbruch schuf eine Verbundenheit zwischen uns allen. Es führte mir vor Augen, dass wir im Kern alle gleich sind, egal, was wir gerade so durchmachen. Für mich war diese Erfahrung unglaublich tröstlich und schön. Genauso geht es mir damit, dass viele von uns in diesem Jahr an den Feiertagen nicht nach Hause fahren können. Wir müssen aber nicht alleine mit dieser neuen Realität zurechtkommen, denn wir haben ja Freunde und unser soziales Netz, wenn derzeit auch nur per SMS oder online erreichbar.