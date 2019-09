Depressionen bei Kindern: Die Ursache kann in der Schwangerschaft liegen

Während der Schwangerschaft sind Mutter und Kind untrennbar miteinander verbunden. Das Ungeborene steht im ständigen Austausch mit der Mutter:Was die Mutter isst und trinkt, bekommt auch ihr Baby. Was sie einatmet, wie sie sich bewegt, was sie fühlt - all das erfährt indirekt auch ihr Kind.Ein internationales Forscherteam der Universitäten Oregon, Kalifornien und der Charité Berlin hat jetzt herausgefunden, dass noch etwas beim Fötus ankommt und Schaden anrichtet: Ist die Mutter in der Schwangerschaft häufig gestresst , kann sich das negativ auf ihr Kind auswirken.Die kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, dass Mädchen, deren Mütter in der Schwangerschaft gestresst waren, häufiger zu Depressionen und Angststörungen neigen als Töchter von nicht gestressten Müttern. Überraschenderweise scheinen Jungen von dem Phänomen nicht betroffen zu sein.