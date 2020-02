Cool & cute: 14 Hairstyles für den Valentinstag – oder einfach nur für dich

Love is in the air!Na ja fast. Eine Woche musst du dich noch gedulden bis zum großen Tag der Liebe. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, denn dadurch hast du noch ein bisschen Zeit, dir Gedanken um dein Outfit, deine Frisur und dein Make-up zu machen. (Was ihr Unternehmen wollt, steht hoffentlich schon fest, denn sonst wird es langsam ein bisschen knapp – zumindest was Tischreservierungen und so angeht).