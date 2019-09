Substantia ging kritisch mit den Repräsentationen verschiedener Körpergrößen in den Medien um; es fehlte ihr an sensiblen, menschlichen Bildern. Also begann sie mit der „ The Adipositivity Project “ Kampagne, die sich der unretuschierten Schönheit dicker Menschen aller Herkunft, Geschlechter und Altersklassen widmen soll.